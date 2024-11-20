По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве допрошены более 30 свидетелей

18 сентября около 12 часов у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате чего погибли двое охранников. Основательница маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что приходил на встречу, о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. О том, что стрельбу вели оппоненты, говорят с обеих сторон.