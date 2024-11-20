По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве допрошены более 30 свидетелей
Сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили свыше 30 свидетелей по делу о вооруженном нападении на офис Wildberries в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования.
«Признаны и допрошены в качестве потерпевших шестеро лиц; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов; назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе комплексных», – сказано в одном из документов дела.
В материалах также отмечается, что срок предварительного следствия был продлен до 18 марта 2025 г., пишет агентство.
18 сентября около 12 часов у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате чего погибли двое охранников. Основательница маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что приходил на встречу, о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. О том, что стрельбу вели оппоненты, говорят с обеих сторон.
20 сентября «РИА Новости» писало, что Басманный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых. 14 ноября суд продлил срок содержания под стражей бойцу ММА Умару Чичаеву, проходящему фигурантом по делу.