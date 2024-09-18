Стрельба в Wildberries с жертвами: что известно

По словам источника «Ведомостей», близкого к маркетплейсу, неизвестные якобы пытались проникнуть во второй офис компании на «Динамо». Это было в то же время, когда произошло столкновение в Романовом переулке. Там как раз присутствовал Ануфриев, говорит другой собеседник «Ведомостей».