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Стрельба в Wildberries с жертвами: что известно

Компания обвиняет Владислава Бакальчука в попытке незаконно проникнуть в здание
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости

18 сентября около 12 часов дня возле головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» неизвестные устроили стрельбу. В пресс-службе Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Они добавили, что на текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу.

Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. По ее словам, ранены трое, их состояние уточняется. 

Mash сообщил, что работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. 

Владислав Бакальчук назвал происходящее «провокацией, устроенной руководством РВБ и лично братьями Мирзоянами».

Ранее ООО «ВБ Девелопмент» (на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку) приостановило строительства новых складов Wildberries после того, как Wildberries приостановил финансирование работ. По словам Бакальчука, переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались «всю прошлую неделю».

Бакальчук заявил, что в 12 часов в офисе компании должна была состояться очередная встреча с руководством РВБ. Он утверждает, что РВБ была заранее уведомлена о встрече – юристы совладельца Wildberries якобы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий. 

Он утверждает, что знал о возможных провокациях, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Однако охрана БЦ отказалась его впускать. «Уже на входе я был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы», – заявил Бакальчук «Ведомостям». 

Пресс-служба Wildberries и Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергли информацию о переговорах. Никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано, заявил представитель маркетплейса.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», – заявила Татьяна Бакальчук. Она также обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять под контроль ситуацию и сделать итоги расследования публичными. «Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», – заявила она. 

По словам Бакальчука, он уже дал показания полиции и «готов оказать полное содействие следствию. Источник «Ведомостей», близкий к Владиславу Бакальчуку, утверждает, что сейчас он находится в «Президент-Отеле» на Якиманке. Он недоступен для комментариев.

В пресс-службе Wildberries заявляют, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука: пострадали правоохранители и сотрудники охраны БЦ. По словам представителя маркетплейса, доступа в офис у Владислава нет, так как он не является сотрудником, а как владелец 1% имеет право только на запрос документов.

Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось, добавили в Wildberries.

По словам источника «Ведомостей», близкого к маркетплейсу, неизвестные якобы пытались проникнуть во второй офис компании на «Динамо». Это было в то же время, когда произошло столкновение в Романовом переулке. Там как раз присутствовал Ануфриев, говорит другой собеседник «Ведомостей».

Накануне 18 сентября возле здания журфака МГУ им. Ломоносова и БЦ «Романов двор», где находится офис Wildberries, на Моховой улице было много полицейских, сообщал корреспондент «Ведомостей».

В 12:54 мск РБК рассказало, что полиция зашла в здание. ТАСС передаёт, что инцидент начался так: группа мужчин из 20-30 человек начала бить стекла у входа в бизнес-центр, в ответ была открыта стрельба.

На 13:46 мск задержаны около 10 человек, «остальные обстоятельства выясняются», поделились с «РИА Новости» в правоохранительных органах. По предварительным данным ТАСС, полученным от представителя органов, один из троих раненых погиб.

Из-за стрельбы на улице рядом с офисом Wildberries студенты журфака МГУ имени Ломоносова не могли покинуть здание. Очевидцы сообщали, что мимо здания учебного заведения пронесли мужчину в крови. Позже обучающиеся разошлись по занятиям. К 14:30 мск ситуация в здании МГУ им. Ломоносова на Моховой, где располагается факультет журналистики, находилась под контролем. Занятия идут в штатном режиме, сообщили в пресс-службе вуза.

В 15:03 «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что один человек погиб, трое, включая двух сотрудников полиции, ранены. Около 30 человек доставлены в полицию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Вопрос об их статусе будет решен после выяснения обстоятельств случившегося. ТАСС сообщает, что один человек погиб и двое ранены. Гибель одного охранника также подтвердила Татьяна Бакальчук. Источник в компании позднее подтвердил смерть второго сотрудника охраны.

В пресс-службе Wildberries добавляют, что все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты маркетплейса работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ. «Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», – говорит представитель маркетплейса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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