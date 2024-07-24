Семейный конфликт Бакальчук. Что известно

Семейный конфликт Бакальчук. Что известноСупруг основательницы Wildberries претендует на часть ее бизнеса, Бакальчук заявила о разводе
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав Бакальчук оказались в центре скандала из-за новости о разводе и объединении маркетплейса с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Бакальчук заявляет, что его супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией». При этом Татьяна сообщает, что Владислав лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. В дело вмешались сторонние лица – помочь Владиславу «вернуть жену» и «защитить бизнес» пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.
23 июля Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись встречи с Бакальчуком, где тот рассказывает об уходе супруги и проблемах с бизнесом. Кадыров называет происходящее «рейдерским захватом», «рычаги» которого находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов. Глава Чечни заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться этим вопросом. Парламентарий в свою очередь опубликовал пост, где заявил, что все поручения будут выполнены быстро и на 100%.
Татьяна Бакальчук в этот же день опровергла сообщения о рейдерском захвате Wildberries и заявила, что речь здесь идет о разводе. Она подчеркнула, что Владислав лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании топ-менеджменту и опубликовала фото с супругом с этого мероприятия. В пресс-службе компании заявили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.
Владислав Бакальчук при этом дает комментарии о ситуации новостным агентствам. «РИА Новости» он заявил, что намерен бороться за свою семью и сохранение бизнеса, что сохранение семьи является для него приоритетом. Он подчеркнул, и напомнил, что у них с Татьяной «семеро замечательных детей». «Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане», – отмечает он.
В интервью РБК Бакальчук рассказал, что Татьяна покинула семью 1 апреля. Он уверяет, что видел, как она общается с Мирзоянами, но якобы не понимал, почему. По словам Бакальчука, об объединении его поставили «перед фактом», предложив ему в рамках совместной компании долю 10%. Столько же получает Татьяна, а 80% отводится Russ, заявил Бакальчук, отметив, что оборот компании Russ в 100 раз меньше, чем обороты Wildberries. Отмечается, что до сделки с Russ, 99% компании принадлежало Татьяне и 1% – Владиславу.
18 июня 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора.
В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). В качестве гендиректора компании указан Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т.д.
Сообщалось, что первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе.
По данным «РИА Новости», в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». При этом ежедневное сотрудничество продавцов и цифровой платформы останется прежним. «РВБ» будет оказывать привычные для продавцов услуги по логистике и хранению товаров, а также представит новые продукты по продвижению для предпринимателей.