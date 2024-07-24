Семейный конфликт Бакальчук. Что известно

Владислав Бакальчук при этом дает комментарии о ситуации новостным агентствам. «РИА Новости» он заявил, что намерен бороться за свою семью и сохранение бизнеса, что сохранение семьи является для него приоритетом. Он подчеркнул, и напомнил, что у них с Татьяной «семеро замечательных детей». «Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане», – отмечает он.