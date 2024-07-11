Wildberries и ГК Russ рассказали о первом проекте в рамках объединения компаний

Wildberries и ГК Russ рассказали о первом проекте в рамках объединения компанийОни запустят сервис, через который продавцы смогут размещать наружную рекламу через маркетплейс
Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе. Об этом говорится в совместном сообщении Wildberries и ГК Russ, поступившем в редакцию «Ведомостей». Запуск проекта планируется на осень 2024 г., указано там же. В ГК Russ и Wildberries отказались раскрыть детали о том, как между партнерами будут распределяться доходы от размещений наружной рекламы селлеров маркетплейса.
Кроме того, для селлеров будет открыта опция геотаргетинга [показ рекламы с учетом географического положения пользователей], отмечается в сообщении партнеров. На начальном этапе продавцы Wildberries смогут разместить наружную рекламу только на двух форматах рекламоносителей ГК Russ – цифровых билбордах (располагается горизонтально; стандартный размер экрана – 3x6 м) и цифровых сити-форматах (располагается вертикально; стандартный размер экрана – 1,2x1,8 м).
Ранее селлерам для продвижения был доступен рекламный инвентарь только самого маркетплейса, пояснил коммерческий директор ГК Russ Борис Пешняк. Запуск проекта, как уверен он, «будет способствовать увеличению продаж отечественных предпринимателей». Наружная реклама способна значительно повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи, добавила, в свою очередь, директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье.
Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня 2024 г. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к сторонам объединения. Позднее Бакальчук в личном Telegram-канале подтвердила информацию, что возглавит «объединенную компанию».
В июле 2024 г. Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ), указано там же. В качестве гендиректора компании указан исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т.д.
Стороны объединения
Wildberries был основан в 2004 г. Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Сейчас маркетплейс является является крупнейшим в стране. По итогам 2023 г. доля Wildberries составила 30%, его ближайшего конкурента Ozon – 20%, оценивают в «InfoLine-аналитике». Весь оборот интернет-торговли по тем же данным в 2023 г. составил 8,3 трлн руб.
ГК Russ – крупнейший оператор OOH-рекламы (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) в России, управляет (по собственным данным) около 150 000 рекламных поверхностей различных форматов. В июле 2023 г. ГК Russ закрыла сделку по покупке второго по величине оператора наружной рекламы – Gallery. В октябре 2023 г. Russ закрыла сделку по покупке ГК «Постер» – четвертого по величине игрока в рекламном сегменте OOH. В 2023 г. доля ГК Russ в общей выручке операторов OOH составила 43%, следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. OOH стал самым динамично растущим сегментом рекламного рынка в 2023 г.: он увеличился на 41% к 2022 г. до 67,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь российский рекламный рынок вырос за тот же период на 30% до 730,7 млрд руб., указано там же.
Ранее в 2019 г. «Яндекс» тоже запустил собственную DSP-платформу для размещения цифровой наружной рекламы и встроил ее в личные кабинеты сервиса «Яндекс .Директ», отметил директор сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru Андрей Байдужий: «Но интереса у рекламодателей из сегмента МСБ этот проект не вызвал и был закрыт».