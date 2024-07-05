Russ и Wildberries создали совместную компанию

18 июня стало известно об объединении Wildberries с Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Отмечалось, что платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также в странах глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).