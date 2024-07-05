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Russ и Wildberries создали совместную компанию

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Крупнейший оператор наружной рекламы ГК Russ (на 83% принадлежит ООО «Стинн») и маркетплейс Wildberries зарегистрировали совместную компанию – ООО «РВБ».

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Москве 4 июля. Ее руководителем является генеральный директор Russ Роберт Мирзоян, 65% компании владеет ООО «Вайлдберриз», 35% – ООО «Стинн».

18 июня стало известно об объединении Wildberries с Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Отмечалось, что платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также в странах глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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