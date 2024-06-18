Татьяна Бакальчук станет гендиректором объединенной компании Wildberries и Russ

Стороны объединения

Wildberries был основан в 2004 г. Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Сейчас маркетплейс является является крупнейшим в стране. По итогам 2023 г. доля Wildberries составила 30%, его ближайшего конкурента Ozon – 20%, оценивают в «InfoLine-Аналитике». Весь оборот интернет-торговли, по тем же данным, в 2023 г. составил 8,3 трлн руб.

ГК Russ – крупнейший оператор наружной рекламы в России, управляет (по собственным данным) около 150 000 рекламных поверхностей различных форматов. В июле 2023 г. ГК Russ закрыла сделку по покупке второго по величине оператора наружной рекламы– Gallery. В октябре 2023 г. Russ закрыла сделку по покупке ГК «Постер» – четвертого по величине игрока в рекламном сегменте OOH (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). В 2023 г. доля ГК Russ в общей выручке операторов OOH составила 43%, следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. OOH стал самым динамично растущим сегментом рекламного рынка в 2023 г.: он увеличился на 41% к 2022 г. до 67,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь российский рекламный рынок вырос за тот же период на 30% до 730,7 млрд руб., указано там же.