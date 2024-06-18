Татьяна Бакальчук станет гендиректором объединенной компании Wildberries и Russ

Татьяна Бакальчук станет гендиректором объединенной компании Wildberries и RussРоберт Мирзоян займет пост главного исполнительного директора
Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединятся для создания новой цифровой торговой платформы, сообщили «Ведомостям» представители указанных компаний. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором. Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к сторонам объединения.
Официально представители указанных компаний отказались от комментариев о том, о каком именно объединении идет речь, а также кто будет руководить объединенной группой.
Цифровая платформа, которую планируют запустить Wildberries и Russ, будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также страны глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).
Стороны объединения
Wildberries был основан в 2004 г. Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Сейчас маркетплейс является является крупнейшим в стране. По итогам 2023 г. доля Wildberries составила 30%, его ближайшего конкурента Ozon – 20%, оценивают в «InfoLine-Аналитике». Весь оборот интернет-торговли, по тем же данным, в 2023 г. составил 8,3 трлн руб.
ГК Russ – крупнейший оператор наружной рекламы в России, управляет (по собственным данным) около 150 000 рекламных поверхностей различных форматов. В июле 2023 г. ГК Russ закрыла сделку по покупке второго по величине оператора наружной рекламы– Gallery. В октябре 2023 г. Russ закрыла сделку по покупке ГК «Постер» – четвертого по величине игрока в рекламном сегменте OOH (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). В 2023 г. доля ГК Russ в общей выручке операторов OOH составила 43%, следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. OOH стал самым динамично растущим сегментом рекламного рынка в 2023 г.: он увеличился на 41% к 2022 г. до 67,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь российский рекламный рынок вырос за тот же период на 30% до 730,7 млрд руб., указано там же.
В компании обещают, что объединенная инфраструктура двух компаний станет основой для создания и развития нового цифрового рынка. В Wildberries уверены, что консолидация двух лидеров рынков электронной коммерции и рекламы позволит «создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы».
Синергия данных компаний вполне логичная, считает генеральный директор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он также отметил, что Wildberries отстает по величине рекламных доходов от своего главного конкурента – Ozon, а сотрудничество с группой позволит маркетплейсу значительно увеличить этот показатель.
«Для Russ, в свою очередь, это возможность расширить свою аудиторию селлерами и продавать им свой набор рекламных продуктов», – добавил Бурмистров.
Объединение выгодно для Wildberries, поскольку позволит торговой платформе не только предлагать пакетные рекламные размещения на своей площадке, но и на OOH-инвентаре (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) группы Russ, считает директор сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru Андрей Байдужий.
Russ за счет объединения сможет существенно нарастить количество рекламодателей из сегмента малого и среднего бизнеса, которые продают свои товары на Wildberries, также добавил Байдужий: «Но возникает вопрос, продолжат ли размещаться на инвентаре теперь уже своего прямого конкурента одни из крупнейших рекламодателей – Сбер, «Яндекс» и Ozon».