Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries
Сообщения о рейдерском захвате компании Wildberries не соответствуют действительности, заявила ее основательница и генеральный директор Татьяна Бакальчук. Ранее 23 июля глава Чечни Рамазан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с ее супругом Владиславом Бакальчуком, в котором они обсуждают якобы неправомерный перевод активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», – написала Бакальчук в своем Telegram-канале. Пост она сопроводила фотографией с презентации, на которой есть и ее супруг. Бакальчук пояснила, что это является доказательством ее слов.
В пресс-службе компании также заявили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.
«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», – говорится в сообщении.
Заявление основательницы Wildberries появилось в ответ на опубликованную Кадыровым видеозапись. На ней Владислав Бакальчук утверждает, что его супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы выводит активы. Кадыров в ответ говорит, что это «откровенный и наглый рейдерский захват», а его «рычаги» находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещает другу помочь вернуть в семью жену и «защитить законный бизнес». По словам Кадырова, вопросом займется депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Парламентарий в ответ опубликовал пост, где заявил, что все поручения будут выполнены быстро и на 100%.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости», позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию. В июле ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и ГК Russ – стало единственным владельцем 26 юрлиц, которые ранее принадлежали ООО «Вайлдберриз». 65% ООО «РВБ» принадлежат «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе, писали в июле «Ведомости».