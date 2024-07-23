Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Заявление основательницы Wildberries появилось в ответ на опубликованную Кадыровым видеозапись. На ней Владислав Бакальчук утверждает, что его супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы выводит активы. Кадыров в ответ говорит, что это «откровенный и наглый рейдерский захват», а его «рычаги» находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещает другу помочь вернуть в семью жену и «защитить законный бизнес». По словам Кадырова, вопросом займется депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Парламентарий в ответ опубликовал пост, где заявил, что все поручения будут выполнены быстро и на 100%.