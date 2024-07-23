Песков: в Кремле не видели заявлений Кадырова о рейдерском захвате Wildberries
«Нет. Не видели [заявления]», – ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.
23 июля Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеозапись, на которой общается с Владиславом Бакальчуком – супругом основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Владислав заявил, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы».
Глава Чечни пообещал другу помочь вернуть супругу в семью и «защитить законный бизнес». Заняться вопросом он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий в свою очередь опубликовал пост, где заявил, что все поручения Кадырова будут выполнены быстро и на 100%.
В этот же день Татьяна Бакальчук заявила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с супругом. Владислав, по ее словам, лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. В подтверждение Бакальчук опубликовала фото с супругом с презентации.
В пресс-службе компании заявили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.