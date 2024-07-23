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Песков: в Кремле не видели заявлений Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

Ведомости

В Кремле не ознакомлены с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК.

«Нет. Не видели [заявления]», – ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.

23 июля Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеозапись, на которой общается с Владиславом Бакальчуком – супругом основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Владислав заявил, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы».

Глава Чечни пообещал другу помочь вернуть супругу в семью и «защитить законный бизнес». Заняться вопросом он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий в свою очередь опубликовал пост, где заявил, что все поручения Кадырова будут выполнены быстро и на 100%.

В этот же день Татьяна Бакальчук заявила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с супругом. Владислав, по ее словам, лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. В подтверждение Бакальчук опубликовала фото с супругом с презентации.

В пресс-службе компании заявили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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