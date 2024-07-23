Песков: в Кремле не видели заявлений Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

В этот же день Татьяна Бакальчук заявила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с супругом. Владислав, по ее словам, лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. В подтверждение Бакальчук опубликовала фото с супругом с презентации.