Владислав Бакальчук заявил о намерении сохранить семью и бизнес

«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», – сказал он агентству.