Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Владислав Бакальчук заявил о намерении сохранить семью и бизнес

Ведомости

Владислав Бакальчук, супруг основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, намерен бороться за свою семью и сохранение бизнеса, заявил он в комментарии «РИА Новости».

Бакальчук заявил, что сохранение семьи является для него приоритетом, и напомнил, что у них с Татьяной «семеро замечательных детей».

«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», – сказал он агентству.

Ранее 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеозапись, где Бакальчук рассказывает ему о том, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы». Кадыров пообещал другу помочь вернуть жену и «защитить законный бизнес». Заняться вопросом он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.

В этот же день Татьяна Бакальчук заявила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. По ее словам, Владислав лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

18 июня 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора.

В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). В качестве гендиректора компании указан Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т.д. По данным «РИА Новости», в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных