Владислав Бакальчук заявил о намерении сохранить семью и бизнес
Владислав Бакальчук, супруг основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, намерен бороться за свою семью и сохранение бизнеса, заявил он в комментарии «РИА Новости».
Бакальчук заявил, что сохранение семьи является для него приоритетом, и напомнил, что у них с Татьяной «семеро замечательных детей».
«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», – сказал он агентству.
Ранее 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеозапись, где Бакальчук рассказывает ему о том, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы». Кадыров пообещал другу помочь вернуть жену и «защитить законный бизнес». Заняться вопросом он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.
В этот же день Татьяна Бакальчук заявила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. По ее словам, Владислав лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.
18 июня 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора.
В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). В качестве гендиректора компании указан Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т.д. По данным «РИА Новости», в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз».