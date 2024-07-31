Суд принял к производству иск Татьяны Бакальчук к мужу

Суд принял к производству иск Татьяны Бакальчук к мужуДело о расторжении брака супругов, имеющих детей, поступило в суд накануне
Савеловский районный суд Москвы принял к производству иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу Владиславу. Дело было зарегистрировано 30 июля, следует из материалов суда, обратили внимание «Ведомости».
Дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, будет рассматривать судья Анастасия Миронова. Дата первого заседания пока не назначена.
Татьяна Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака с супругом 30 июля. О разводе пары стало известно 23 июля после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы «рейдерский захват» Wildberries со стороны Russ Outdoor. Бакальчук утверждение мужа отвергла.
29 июля рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) опубликовал в соцсетях обращение, в котором призвал третьи лица «одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью». По его словам, под видом бракоразводного процесса «просто пытаются отжать бизнес». Во время записи видео рядом с Тимати находился Владислав Бакальчук.
В интервью «Комсомольской правде» Бакальчук назвала ложью утверждения мужа о том, что решение о слиянии якобы было принято без его ведома. По словам основательницы Wildberries, супруг знал о сделке с самого начала, объединение также поддержал топ-менеджмент компании. Бакальчук отметила, что крах брака начался задолго до объединения с Russ, первую серьезную трещину он дал еще в ноябре 2023 г., но скандал вокруг слияния стал последней каплей. По ее словам, сделка с Russ позитивно повлияет на развитие компании, но у ее мужа Владислава другая точка зрения.
В июне 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.
Президент РФ Владимир Путин поручил замглавы администрации президента Максиму Орешкину поддержать объединение компаний, писал Forbes со ссылкой на письмо Бакальчук и Мирзояна, адресованное главе государства. В письме, в частности, говорилось, что одним из направлений сделки станет создание «крупнейшей цифровой банковской сети и платежной системы для расчета в рублях по всему миру, в обход SWIFT».
В Кремле подтвердили получение письма. Комментируя скандал вокруг сделки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что власти «не могут вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения».