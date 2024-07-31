Суд принял к производству иск Татьяны Бакальчук к мужу

В интервью «Комсомольской правде» Бакальчук назвала ложью утверждения мужа о том, что решение о слиянии якобы было принято без его ведома. По словам основательницы Wildberries, супруг знал о сделке с самого начала, объединение также поддержал топ-менеджмент компании. Бакальчук отметила, что крах брака начался задолго до объединения с Russ, первую серьезную трещину он дал еще в ноябре 2023 г., но скандал вокруг слияния стал последней каплей. По ее словам, сделка с Russ позитивно повлияет на развитие компании, но у ее мужа Владислава другая точка зрения.