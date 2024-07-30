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Бакальчук подала иск к супругу

Основательница Wildberries подтвердила подачу заявления о разводе
Екатерина Щербинина
Сергей Бобылев / РИА Новости

Генеральный директор Wildberries Татьяны Бакальчук подала в Савеловский районный суд Москвы иск о расторжении брака со своим супругом – Владиславом Бакальчуком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», – написала основательница маркетплейса.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что пока решение о принятии искового заявления к производству не принято.

Основательница маркетплейса рассказала о разводе с супругом 23 июля. Ее заявление вышло после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости», позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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