Бакальчук подала иск к супругу

Бакальчук подала иск к супругуОсновательница Wildberries подтвердила подачу заявления о разводе
Генеральный директор Wildberries Татьяны Бакальчук подала в Савеловский районный суд Москвы иск о расторжении брака со своим супругом – Владиславом Бакальчуком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», – написала основательница маркетплейса.
В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что пока решение о принятии искового заявления к производству не принято.
Основательница маркетплейса рассказала о разводе с супругом 23 июля. Ее заявление вышло после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости», позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.