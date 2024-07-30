Бакальчук подала иск к супругу

Основательница маркетплейса рассказала о разводе с супругом 23 июля. Ее заявление вышло после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.