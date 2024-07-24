Кремль не станет вмешиваться в скандал вокруг Wildberries

«В данном случае мы никоим образом, естественно, не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более в бизнес-отношения. Действительно было письмо, которое уже попало в распоряжение СМИ ранее, нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями. Дело за какими-то корпоративными действиями, и мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения», – сказал Песков.