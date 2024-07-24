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Кремль не станет вмешиваться в скандал вокруг Wildberries

Ведомости

Ситуация вокруг Wildberries и семьи Бакальчук находится вне компетенции Кремля, власти не станут вмешиваться в это дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, действительно ли президент Владимир Путин одобрил бизнес-план слияния Wildberries и Russ, а также план международной экспансии и создания альтернативных систем платежей для международных расчетов.

«В данном случае мы никоим образом, естественно, не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более в бизнес-отношения. Действительно было письмо, которое уже попало в распоряжение СМИ ранее, нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями. Дело за какими-то корпоративными действиями, и мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения», – сказал Песков.

О скандале вокруг Wildberries и ее основателей Татьяны и Владислава Бакальчук стало известно 23 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором Бакальчук пожаловался на «рейдерский захват» компании Леваном и Робертом Мирзоянами, владельцами компании Russ Outdoor. После этого гендиректор и основная владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила в своем Telegram-канале о разводе с мужем. По ее словам, сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности, а Владислав лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня 2024 г. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора.

В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). В качестве гендиректора компании указан Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т. д. Сообщалось, что первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе. По информации «РИА Новости», в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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