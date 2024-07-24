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Вокруг Wildberries разразился бракоразводный конфликт

Татьяна Бакальчук уходит от мужа, а тот пожаловался на это главе Чечни Рамзану Кадырову
Екатерина Кинякина
Лиана Липанова
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор и основная владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о том, что она разводится с мужем – сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Она написала об этом в своем Telegram-канале. Заявление о разводе было сделано после публикации видео в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором Бакальчук пожаловался на «рейдерский захват» компании Леваном и Робертом Мирзоянами, владельцами компании Russ Outdoor.

«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет, – написал Кадыров. – Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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