Вокруг Wildberries разразился бракоразводный конфликт

«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет, – написал Кадыров. – Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее».