Вокруг Wildberries разразился бракоразводный конфликт

Вокруг Wildberries разразился бракоразводный конфликтТатьяна Бакальчук уходит от мужа, а тот пожаловался на это главе Чечни Рамзану Кадырову
Гендиректор и основная владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о том, что она разводится с мужем – сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Она написала об этом в своем Telegram-канале. Заявление о разводе было сделано после публикации видео в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором Бакальчук пожаловался на «рейдерский захват» компании Леваном и Робертом Мирзоянами, владельцами компании Russ Outdoor.
«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет, – написал Кадыров. – Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее».