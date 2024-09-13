С компании Владислава Бакальчука потребовали 27 млрд рублей

С начала сентября из-за действий нового руководства РВБ был заблокирован реестр платежей на 3,5 млрд руб., что «парализовало» 32 объекта строительства, написал 13 сентября Бакальчук в своем Telegram-канале. «Мы заморозили все стройки и ждем, что Wildberries запустит оплату по начатым объектам. Они напрямую нарушают наши договоренности. Встретимся в суде и будем доказывать, что эти деньги не украдены, а лежат на площадках в виде труб на заводе, в виде песка на карьере. 32 площадки – это будет долгий спор, быстро он не решится», – считает Кузнецов.