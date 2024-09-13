С компании Владислава Бакальчука потребовали 27 млрд рублей

С компании Владислава Бакальчука потребовали 27 млрд рублейПретензия может повлиять и на условия развода совладельцев Wildberries, считает юрист бизнесмена
Wildberries готовит иск против «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств более чем по 60 договорам, говорится в сообщении РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
В сообщении компании отмечается, что Wildberries все свои обязательства по договорам исполнила и перечислила «ВБ девелопмент» авансовые платежи. В свою очередь «ВБ девелопмент» не предоставила ежемесячные отчеты, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.
Wildberries направила оппоненту претензию с требованием отчитаться по полученным авансам, иначе компании придется вернуть все платежи в течение пяти рабочих дней. «На случай если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», – указано в сообщении РВБ.
Требование Wildberries связано с тем, что компания «якобы потратила их деньги», пояснил генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов на конференции компании, проходившей 13 сентября. «Эти деньги не украдены, они лежат на площадках в виде труб и проч. Они поставили нам задачу отчитаться за все деньги, направленные на стройку. Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», – заявил он.
Как разводятся совладельцы Wildberries
Wildberries сообщила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне. В следующем месяце фирмы зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ», 65% в котором принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Владислав Бакальчук выступил с заявлением о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Его супруга Татьяна Бакальчук пояснила, что объединение компаний не является рейдерским захватом – речь идет о следствии бракоразводного процесса. Владислав из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений, объясняла она. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.
6 сентября Владислав Бакальчук у себя в Telegram-канале заявил, что РВБ прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб. без объяснения причин и предоставления документов. «Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», – написал он.
13 сентября Кузнецов заявил, что со своей стороны компания остановила все работы и поставки, чтобы не увеличивать задолженность перед подрядчиками. Стройка остановлена более чем в 25 регионах, уточнил учредитель «ВБ девелопмент» (100%) и совладелец Wildberries (1%) Владислав Бакальчук. «Подрядчики уже на 90% пустили эти деньги дальше – купили материалы, произвели работы. Просто нет закрывающих документов», – уточнил он. Кроме того, добавил Бакальчук, по этим денежным средствам у «ВБ девелопмент» не наступил срок погашения.
С начала сентября из-за действий нового руководства РВБ был заблокирован реестр платежей на 3,5 млрд руб., что «парализовало» 32 объекта строительства, написал 13 сентября Бакальчук в своем Telegram-канале. «Мы заморозили все стройки и ждем, что Wildberries запустит оплату по начатым объектам. Они напрямую нарушают наши договоренности. Встретимся в суде и будем доказывать, что эти деньги не украдены, а лежат на площадках в виде труб на заводе, в виде песка на карьере. 32 площадки – это будет долгий спор, быстро он не решится», – считает Кузнецов.
Кроме того, по словам Бакальчука, РВБ оказывает давление на сотрудников «ВБ девелопмент», пытаясь заключить невыгодные контракты. «Мы отказались идти на такие условия, и на следующий день все платежи были заблокированы», – написал Бакальчук, добавив, что в компании верят в положительный исход и готовы к переговорам.
Компания «ВБ девелопмент» создавалась для того, чтобы иметь структурное подразделение для управления строительством складской инфраструктуры, это было удобнее экономически и юридически, поясняет «Ведомостям» Александр Логунов, совладелец и управляющий партнер IQ Technology, представляющей интересы Бакальчука. Была выстроена бизнес-модель, согласно которой Wildberries переводила деньги «ВБ девелопмент», которая рассчитывалась с подрядчиками, вносила авансы за строительсто и закупала строительные материалы, поясняет он. После приемки объекта «ВБ девелопмент» передавал объекты на баланс головной компании.
«Схема работала много лет. Однако сейчас в рамках разделения бизнеса началась история о предъявления претензий друг к другу, так как 100% «ВБ девелопмент» принадлежит Владиславу Бакальчуку. Это не что иное, как укрепление своих позиций в семейном корпоративном конфликте», – поясняет он.
Если спор о возврате неотработанного аванса перейдет в судебную плоскость, суду придется разобраться как минимум в двух вопросах, отмечает старший юрист юридической фирмы Vegas Lex Артем Гаспарян. Первый – перечислил ли истец заявленную сумму ответчику, второй – предоставил ли последний в ответ на это своевременное равноценное исполнение. В классической ситуации плательщикам удается вернуть аванс, когда контрагент сорвал договор, не исполнив его в согласованные сроки, продолжает юрист. Получатель аванса обычно доказывает либо фактическое исполнение своих обязательств, либо отсутствие на его стороне каких-либо обязательств в том формате, как их видит контрагент, поясняет Гаспарян.
Перспектива разрешения таких споров во многом зависит от доказательной базы стороны и того, как были спроектированы договоренности сторон, уточняет Гаспарян. В частности, продолжает он, насколько однозначно зафиксированы обязанности получателя аванса, не блокирует ли условия договора возврат аванса в определенных случаях, требуется ли соблюсти специальный порядок для предъявления соответствующих требований и т. п.
При этом, по словам юриста, немаловажным аспектом станет и модель поведения самого плательщика. «Суд может проверить, нет ли связи между задержкой исполнения и собственными нарушениями плательщика, – говорит Гаспарян. – Представляется, что позиция суда также может быть сформирована с оглядкой на корпоративные связи контрагентов, если таковые имеются».
По словам Логунова, решающим фактором в этом споре станет бракоразводный процесс: если будет доказано, что имущество должно быть разделено пополам, тогда долги останутся общими и система продолжит работать – «компания РВБ выплатит необходимые платежи в “ВБ девелопмент”, а тот переведет соответствующие средства подрядчикам и строительство продолжится». Если «ВБ девелопмент» будет признана должной, то, скорее всего, она пойдет на процедуру банкротства и тогда будет применена процедура субсидиарной ответственности, то есть ответственности генерального директора и учредителей, коим является Бакальчук, продолжает он. Таким образом, долги будут поделены пополам между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Бакальчук, заключил Логунов.