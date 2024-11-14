Суд продлил арест бойцу ММА по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд продлил срок содержания под стражей бойцу ММА Умару Чичаеву, проходящему фигурантом по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Чичаеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», – огласила решение судья Наталья Дударь.
18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, погибли двое охранников. Основатель маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений.