Суд продлил арест бойцу ММА по делу о стрельбе у офиса Wildberries

В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений.