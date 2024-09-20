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Суд арестовал 20 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал двадцать обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала заседаний.

По информации агентства, в суд поступило более 20 ходатайств об аресте. Заседания проходят в закрытом режиме. 20 сентября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила об аресте бойца ММА Умара Чичаева на месяц и 25 дней, а также троих фигурантов дела. 19 сентября суд арестовал шестерых фигурантов.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офиса маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли двое охранников. Предприниматель обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.

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Ахмед Магомедхалилов / Максим Стулов / Ведомости

Сам Бакальчук заявил, что на него и команду попытались напасть, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. 20 сентября суд изберет Бакальчуку меру пресечения. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены 33 задержанным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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