Суд арестовал 20 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал двадцать обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала заседаний.
По информации агентства, в суд поступило более 20 ходатайств об аресте. Заседания проходят в закрытом режиме. 20 сентября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила об аресте бойца ММА Умара Чичаева на месяц и 25 дней, а также троих фигурантов дела. 19 сентября суд арестовал шестерых фигурантов.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офиса маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли двое охранников. Предприниматель обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил, что на него и команду попытались напасть, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. 20 сентября суд изберет Бакальчуку меру пресечения. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены 33 задержанным.