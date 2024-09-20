Суд арестовал 20 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Сам Бакальчук заявил, что на него и команду попытались напасть, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. 20 сентября суд изберет Бакальчуку меру пресечения. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены 33 задержанным.