Татьяне Ким не удалось взыскать 37 млрд рублей с супруга

Согласно картотеке арбитражных дел, Бакальчук подал иск к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и Ким 4 октября. Он заявлял о недействительности сделок по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно в собственность ООО «Вайлдберриз». Кроме того, Бакальчук выступал за признание сделки по передаче прав на доменное имя wildberries.ru недействительной. Бизнесмен добавил, что «во время изучения документов [ему] стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний – «ничтожные и незаконные договоренности». Вместе с иском Бакальчук подал заявление о принятии обеспечительных мер: в частности, он просил наложить арест на 99% доли Ким в ООО «Вайлдберриз», на регистрацию корпоративных изменений и выплату дивидендов.