Татьяне Ким не удалось взыскать 37 млрд рублей с супруга

Татьяне Ким не удалось взыскать 37 млрд рублей с супругаАрбитражный суд не нашел оснований для удовлетворения иска предпринимательницы к владельцу «ВБ девелопмента» Владиславу Бакальчуку
Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить иск Татьяны Ким и ООО «ВБ девелопмент» о взыскании более 37 млрд руб. с владельца компании Владислава Бакальчука и ее директора Дениса Кузнецова, об этом «Ведомостям» сообщил сам Бакальчук. Иск рассматривался в закрытом от СМИ и слушателей режиме. В качестве третьего лица в деле участвовало ООО «Вайлдберриз».
Как ранее рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием искового заявления, оно было предъявлено Бакальчуку в связи с убытками, понесенными ООО «ВБ девелопмент». Компания занималась строительством складов для Wildberries. При этом 100% акций компании, согласно «СПАРК-Интерфаксу», находятся в собственности ответчика.
«Сначала Татьяна заявила, что моя компания «ВБ девелопмент» якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск с требованием взыскать с меня и директора компании 37 млрд руб. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», – прокомментировал решение Бакальчук. Он добавил, что подробнее об этом процессе расскажет позднее, когда получит полный текст судебного акта.
Представители ООО «ВБ девелопмент» отказались комментировать решение суда.
Бакальчук также сообщил о завершении еще одного дела, связанного с Wildberries. Оно касалось его требования признать незаконными сделки по передаче активов компании в пользу ООО «РВБ». На этот раз судебное решение было вынесено не в пользу бизнесмена. «Мои юристы получили сегодня отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию РВБ. Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Команда юристов обжалует его в вышестоящей инстанции», – отметил он. Процесс также проходил в закрытом режиме.
Согласно картотеке арбитражных дел, Бакальчук подал иск к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и Ким 4 октября. Он заявлял о недействительности сделок по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно в собственность ООО «Вайлдберриз». Кроме того, Бакальчук выступал за признание сделки по передаче прав на доменное имя wildberries.ru недействительной. Бизнесмен добавил, что «во время изучения документов [ему] стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний – «ничтожные и незаконные договоренности». Вместе с иском Бакальчук подал заявление о принятии обеспечительных мер: в частности, он просил наложить арест на 99% доли Ким в ООО «Вайлдберриз», на регистрацию корпоративных изменений и выплату дивидендов.
Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Бакальчук заявил, что активы маркетплейса «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля основательница маркетплейса подала иск о расторжении брака, а в сентябре Ким объявила о смене фамилии на девичью.