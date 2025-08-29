Газета
Чистая прибыль «Лукойла» в первом полугодии упала до 287 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Лукойла» за первое полугодие 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 287 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. 

В то же время выручка компании также снизилась – на 16,9% год к году до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA упал в 1,6 раза до 606,2 млрд руб. Операционная прибыль «Лукойла» за указанный период показала снижение в два раза, составив 344,7 млрд руб. 

В сообщении говорится, что слабые показатели за первое полугодие 2025 г. у нефтяных компаний является общим трендом. Это обусловлено сокращением рублевой цены Urals на 17% как по сравнению с прошлым годом, так и предыдущим полугодием. Кроме того, примерно равный вклад внесли укрепление рубля и снижение долларовой котировки нефти. 

30 июля стало известно, что чистая прибыль «Лукойла» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась на 5% за первые полгода 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Показатель сократился до 327,7 млрд руб. Выручка компании за шесть месяцев 2025 г. показала отрицательный рост в объеме 4,9% и составила 1,398 трлн руб. Падение было зафиксировано и в рамках валовой прибыли на 5,1% до 416,4 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. составила 320,7 млрд руб., что на 9,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

