Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ сократилась на 5% в первой половине 2025 года

В 2024 г. «Лукойл» уменьшил добычу нефти с газовым конденсатом на 2,6% до 80,4 млн т без учета проекта «Западная Курна – 2». Реализация нефти при этом увеличилась на 17,1% до 60,5 млн т, экспорт – на 4% до 36,7 млн т. В марте компания опубликовала отчет за 2024 г., в котором указала снижение чистой прибыли в 2024 г. на 26,5% к показателю 2023 г. до 848,5 млрд руб.