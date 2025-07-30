Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ сократилась на 5% в первой половине 2025 года
Выручка компании за шесть месяцев 2025 г. показала отрицательный рост в объеме 4,9% и составила 1,398 трлн руб. Падение было зафиксировано и в рамках валовой прибыли на 5,1% до 416,4 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. составила 320,7 млрд руб., что на 9,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2024 г. «Лукойл» уменьшил добычу нефти с газовым конденсатом на 2,6% до 80,4 млн т без учета проекта «Западная Курна – 2». Реализация нефти при этом увеличилась на 17,1% до 60,5 млн т, экспорт – на 4% до 36,7 млн т. В марте компания опубликовала отчет за 2024 г., в котором указала снижение чистой прибыли в 2024 г. на 26,5% к показателю 2023 г. до 848,5 млрд руб.