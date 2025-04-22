«Лукойл» в 2024 году уменьшил добычу нефти на 2,6%

На компанию за прошлый год пришлось около 15% от общей добычи нефти в стране – 76,5 млн т нефти и конденсата. В «Лукойле» также заявили, что в 2024 г. реализация нефти увеличилась на 17,1% до 60,5 млн т, экспорт – на 4% до 36,7 млн т. На рынки за пределами России пришлось 98,5% объема реализации нефти. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 млн т нефти по сравнению с 1,2 млн т в 2023 г.