«Лукойл» в 2024 году уменьшил добычу нефти на 2,6%
«Лукойл» по итогам 2024 г. уменьшил добычу нефти с газовым конденсатом на 2,6% до 80,4 млн т без учета проекта «Западная Курна – 2», говорится в его отчете.
На компанию за прошлый год пришлось около 15% от общей добычи нефти в стране – 76,5 млн т нефти и конденсата. В «Лукойле» также заявили, что в 2024 г. реализация нефти увеличилась на 17,1% до 60,5 млн т, экспорт – на 4% до 36,7 млн т. На рынки за пределами России пришлось 98,5% объема реализации нефти. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 млн т нефти по сравнению с 1,2 млн т в 2023 г.
Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) группы в России составил 40,8 млн т за 2024 г. Поставки на европейские НПЗ группы – 12,2 млн т. Они снизились на 21,3% по сравнению с 2023 г., что обусловлено продажей НПЗ ISAB в Италии, поясняет «Лукойл».
Объем реализации нефте- и газопродуктов в 2024 г. составил 69,5 млн т по сравнению с 75,5 млн т в 2023 г., говорится в отчете.
В финансовом отчете за 2024 г., опубликованном в марте, указано, что чистая прибыль «Лукойла» снизилась в 2024 г. на 26,5% к показателю предыдущего года и составила 848,5 млрд руб. Показатель EBITDA за прошлый год сократился на 11% до 1,8 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 1,2 трлн руб. – на 15% меньше показателя 2023 г.
Месторождение «Западная Курна – 2» на юге Ирака – одно из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами в 14 млрд барр. нефти. «Лукойлу» принадлежит 75% в проекте.