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«Лукойл» в 2024 году уменьшил добычу нефти на 2,6%

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«Лукойл» по итогам 2024 г. уменьшил добычу нефти с газовым конденсатом на 2,6% до 80,4 млн т без учета проекта «Западная Курна – 2», говорится в его отчете.

На компанию за прошлый год пришлось около 15% от общей добычи нефти в стране – 76,5 млн т нефти и конденсата. В «Лукойле» также заявили, что в 2024 г. реализация нефти увеличилась на 17,1% до 60,5 млн т, экспорт – на 4% до 36,7 млн т. На рынки за пределами России пришлось 98,5% объема реализации нефти. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 млн т нефти по сравнению с 1,2 млн т в 2023 г.

Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) группы в России составил 40,8 млн т за 2024 г. Поставки на европейские НПЗ группы – 12,2 млн т. Они снизились на 21,3% по сравнению с 2023 г., что обусловлено продажей НПЗ ISAB в Италии, поясняет «Лукойл».

Объем реализации нефте- и газопродуктов в 2024 г. составил 69,5 млн т по сравнению с 75,5 млн т в 2023 г., говорится в отчете.

В финансовом отчете за 2024 г., опубликованном в марте, указано, что чистая прибыль «Лукойла» снизилась в 2024 г. на 26,5% к показателю предыдущего года и составила 848,5 млрд руб. Показатель EBITDA за прошлый год сократился на 11% до 1,8 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 1,2 трлн руб. – на 15% меньше показателя 2023 г.

Месторождение «Западная Курна – 2» на юге Ирака – одно из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами в 14 млрд барр. нефти. «Лукойлу» принадлежит 75% в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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