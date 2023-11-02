«Лукойл» договорился об улучшении условий работы в Ираке

«Лукойл» подписал сервисный контракт в рамках этого проекта в декабре 2009 г., а в 2014 г. начал промышленную добычу нефти. Компания полностью оплачивает расходы по проекту, кроме налога на вознаграждение, которое участники проекта платят сами за себя. Выручка «Лукойлу» платится в виде компенсационной нефти, то есть доли в добытой нефти, исходя из ее цены. При этом выручка компании делится на две части: часть уплачивается в счет возмещения исторических затрат и в счет вознаграждения. По окончании этапа компенсации исторических затрат компания получает возмещение текущих затрат в виде доли от добытой на проекте нефти. Вознаграждение «Лукойла» составляет 75% от $1,15 за каждый добытый баррель нефти.