«Лукойл» договорился об улучшении условий работы в Ираке

«Лукойл» договорился об улучшении условий работы в ИракеДобычу нефти на проекте «Западная Курна - 2» планируется нарастить вдвое
«Лукойл» и иракская нефтяная компания «Басра» (отвечает за добычу нефти на юге страны) подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении «Западная Курна-2», улучшающее условия участия для российской компании. Об этом «Лукойл» сообщил 2 ноября.
Стороны договорились о продлении сервисного контракта на 10 лет – до 2045 г., инвестициях в развитие проекта и поэтапном увеличении в два раза мощностей «Западной Курны-2» (запасы – 1,8 млрд т нефти). В результате добыча в рамках проекта должна достигнуть 800 000 барр./сутки, что повысит его экономическую эффективность.
Что такое «Западная Курна – 2»
Месторождение «Западная Курна – 2» на юге Ирака – одно из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами в 14 млрд барр. нефти. «Лукойлу» принадлежит 75% в проекте, еще 25% – иракской госкомпании North Oil Company (NOC). Распределяет нефть, добытую на «Западной Курне – 2», иракская South Oil Company (SOC).
Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в кулуарах московского форума «Российская энергетическая неделя» в октябре сообщал, что власти страны и «Лукойл» «немного модифицировали» контракт по «Западной Курне-2» в части стоимости для обеих сторон. Он тогда же уточнял, что добыча должна достигнуть 800 000 барр./сутки через три года.
«Согласно плану развития месторождения планируется ввод в эксплуатацию новых кустовых площадок, установок по подготовке нефти и комплексной подготовке газа для формации Ямама, а также строительство экспортных трубопроводов, объектов закачки воды и расширение резервуарного парка», – говорится в сообщении российской компании. Кроме того, допсоглашение предполагает, что «Лукойл» построит социальную инфраструктуру (какую, не указано), а развитие проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей Ирака.
«Лукойл» и власти Ирака вели переговоры об улучшении условий для российской компании несколько лет. В июле 2021 г. президент и крупнейший из совладельцев «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания нашла потенциального партнера, которому хотела бы продать часть доли в «Западной Курне-2». Но власти Ирака не одобрили такую сделку, поэтому компания начала искать способы улучшить экономику проекта.
В ноябре того же года Алекперов сообщил, что «Лукойл» и власти Ирака готовят допсоглашение по «Западной Курне–2». По его словам, министерство нефти Ирака признало, что экономика проекта не соответствует интересам инвестора. Кроме того, в проспекте еврооблигаций компании говорилось, что «Лукойл» не получил $500 млн от Ирака в качестве компенсации расходов по «Западной Курне-2».
«Лукойл» подписал сервисный контракт в рамках этого проекта в декабре 2009 г., а в 2014 г. начал промышленную добычу нефти. Компания полностью оплачивает расходы по проекту, кроме налога на вознаграждение, которое участники проекта платят сами за себя. Выручка «Лукойлу» платится в виде компенсационной нефти, то есть доли в добытой нефти, исходя из ее цены. При этом выручка компании делится на две части: часть уплачивается в счет возмещения исторических затрат и в счет вознаграждения. По окончании этапа компенсации исторических затрат компания получает возмещение текущих затрат в виде доли от добытой на проекте нефти. Вознаграждение «Лукойла» составляет 75% от $1,15 за каждый добытый баррель нефти.
В ноябре 2021 г. «Лукойл» сообщил о добыче 1 млрд барр. нефти на «Западной Курне-2», которая дает 9% от общей добычи в Ираке. Доля компании в добыче нефти в проекте в 2021 г. составила 1,8 млн т (или 14,4 млн баррелей).
Переговорная позиция «Лукойла» достаточно сильна, так как сейчас реализация проекта почти невозможна без его участия, чем она и могла воспользоваться для улучшения условий, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По мнению замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, одним из ключевых вопросов для «Лукойла» стал размер вознаграждения, потому что в условиях роста издержек базовая ставка в $1,15/барр. потеряла свою привлекательность.
Доля «Западной Курны-2» в прибыли компании небольшая в масштабах компании, отмечает Кауфман. Например, в 2021 г. на проект пришлось лишь около 3% EBITDA компании. Но для «Лукойла» и для других российских компаний важно присутствие на международных рынках, поясняет Кондратьев: это позволяет увеличить ресурсную базу, добычу и получить дополнительный доход. Например, у «Лукойла» есть проекты не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Мексике и странах СНГ. Российские нефтяники могут также рассматривать проекты в Ливии, Венесуэле и некоторых африканских странах-членах ОПЕК, добавляет Кауфман.