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Инвестиции

«Лукойл» по итогам девяти месяцев сократил чистую прибыль на 1,4%

Ведомости

Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. сократилась на 1,4% в годовом выражении до 638,6 млрд руб., следует из отчета компании.

В тот же период выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж – на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы упали в семь раз до 15,4 млрд руб.

Стоимость акций «Лукойла» в ходе торгов на Мосбирже 30 октября снижалась на -1,23% до 7228 руб. По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 7251,5 руб. (-0,91%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на уровне 3245,32 (+0,66%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 78%.

26 октября «Лукойл» объявил, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на акцию. Инвесторы негативно отреагировали на эту рекомендацию, так как это всего лишь на 9 руб. больше, чем по итогам 2022 г. (438 руб. на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Окончательное решение по выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 5 декабря.

«Лукойл» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Его размер за полугодие «Лукойл» в своей отчетности не раскрывает.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 11% в годовом выражении до 463,5 млрд руб. Выручка за отчетный период упала на 28% до 1,2 трлн руб. Валовая прибыль сократилась до 543 млрд руб. (-26%), прибыль до уплаты налогов составила 516,5 млрд руб. (-7,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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