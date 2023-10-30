«Лукойл» по итогам девяти месяцев сократил чистую прибыль на 1,4%

26 октября «Лукойл» объявил, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на акцию. Инвесторы негативно отреагировали на эту рекомендацию, так как это всего лишь на 9 руб. больше, чем по итогам 2022 г. (438 руб. на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Окончательное решение по выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 5 декабря.