Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ в первом полугодии снизилась на 11%

Как писали «Ведомости», за первое полугодие 2023 г. российские НПЗ нарастили объемы переработки нефти на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Помимо увеличения производства нефтепродуктов происходил рост оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств.