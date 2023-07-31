Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ в первом полугодии снизилась на 11%
«Лукойл» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие. Чистая прибыль компании снизилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. и составила 463,5 млрд руб.
Выручка за отчетный период продемонстрировала снижение на 28% до 1,2 трлн руб. Валовая прибыль сократилась до 543 млрд руб. (-26%), прибыль до уплаты налогов составила 516,5 млрд руб. (-7,7%).
«Лукойл» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Чистая прибыль компании по РСБУ за I квартал составляла 104,287 млрд руб., а выручка – 455,83 млрд руб.
Как писали «Ведомости», за первое полугодие 2023 г. российские НПЗ нарастили объемы переработки нефти на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Помимо увеличения производства нефтепродуктов происходил рост оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств.
Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены АИ-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость АИ-92 составляла 61 006 руб./т, АИ-95 торговался по 66 268 руб./т.