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Финансы

Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ в первом полугодии снизилась на 11%

Ведомости

«Лукойл» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие. Чистая прибыль компании снизилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. и составила 463,5 млрд руб.

Выручка за отчетный период продемонстрировала снижение на 28% до 1,2 трлн руб. Валовая прибыль сократилась до 543 млрд руб. (-26%), прибыль до уплаты налогов составила 516,5 млрд руб. (-7,7%).

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«Лукойл» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Чистая прибыль компании по РСБУ за I квартал составляла 104,287 млрд руб., а выручка – 455,83 млрд руб.

Как писали «Ведомости», за первое полугодие 2023 г. российские НПЗ нарастили объемы переработки нефти на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Помимо увеличения производства нефтепродуктов происходил рост оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств.

Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены АИ-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость АИ-92 составляла 61 006 руб./т, АИ-95 торговался по 66 268 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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