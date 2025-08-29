Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие по МСФО снизилась на 9,9%
Чистая прибыль ПАО «Транснефть», приходящаяся на акционеров, за первое полугодие по МСФО составила 153,4 млрд руб. против 170,2 млрд руб. за первое полугодие 2024 г., говорится в отчете компании.
В «Транснефти» объяснили снижение показателя прежде всего ростом расходов по налогу на прибыль. Повышенная ставка для компании в размере 40% действует с начала 2025 г. до 2030 г.
Общая чистая прибыль «Транснефти» составила 161,4 млрд руб. (177,8 млрд руб. в прошлом году). Выручка компании составила 719,5 млрд руб. за полугодие против 717,2 млрд руб. годом ранее, увеличившись на 3,6%. Показатель EBITDA по итогам полугодия составил 308 млрд руб. – выше на 3%. Операционная прибыль выросла до 188,3 млрд руб. – на 3,5%.
Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие по РСБУ составила 76,3 млрд руб. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Основным фактором роста прибыли стала положительная динамика финансовых доходов и расходов. В частности, в первом полугодии 2025 г. отсутствовала отрицательная переоценка финансовых вложений в акции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), что благоприятно сказалось на итоговом финансовом результате.