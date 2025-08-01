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Чистая прибыль «Транснефти» за I полугодие выросла в 1,4 раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Транснефть» за первое полугодие 2025 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 76,3 млрд руб. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в отчетности компании.

Основным фактором роста прибыли стала положительная динамика финансовых доходов и расходов. В частности, в первом полугодии 2025 г. отсутствовала отрицательная переоценка финансовых вложений в акции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), что благоприятно сказалось на итоговом финансовом результате.

В то же время на прибыль негативно повлияло повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40% в рамках действующего законодательства на 2025–2030 гг.

Выручка составила 637,7 млрд руб. по сравнению с 635,2 млрд руб. годом ранее, себестоимость практически не изменилась – 569,3 млрд руб. Прочие доходы выросли в 3,3 раза, до 10,8 млрд руб.

27 июня 2025 г. Росимущество утвердило выплату дивидендов акционерам «Транснефти» по итогам 2024 г. в размере 143,7 млрд руб., что составляет 198,25 руб. на одну акцию.

Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, уменьшаются второй год подряд, отметила Счетная палата в заключении об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. В 2024 г. они составили 307,4 млрд руб., что на 9,26% меньше, чем годом ранее (338,7 млрд руб.). По сравнению с 2022 г. поступления по этой статье уменьшились в 2,4 раза – тогда они составили почти 753 млрд руб.

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