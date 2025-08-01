Чистая прибыль «Транснефти» за I полугодие выросла в 1,4 раза

Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, уменьшаются второй год подряд, отметила Счетная палата в заключении об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. В 2024 г. они составили 307,4 млрд руб., что на 9,26% меньше, чем годом ранее (338,7 млрд руб.). По сравнению с 2022 г. поступления по этой статье уменьшились в 2,4 раза – тогда они составили почти 753 млрд руб.