Счетная палата отметила снижение дивидендов госкомпаний

Счетная палата отметила снижение дивидендов госкомпанийВ этом году бюджет могут поддержать дивиденды от госбанков, считают эксперты
Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, уменьшаются второй год подряд, отметила Счетная палата в заключении об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. В 2024 г. они составили 307,4 млрд руб., что на 9,26% меньше, чем годом ранее (338,7 млрд руб.). По сравнению с 2022 г. поступления по этой статье уменьшились в 2,4 раза – тогда они составили почти 753 млрд руб.
В целом за прошлый год Росимущество не достигло плановых показателей по доходам – в федеральный бюджет перечислено 381,5 млрд руб. (95,1% от прогноза). Как и годом ранее, основной причиной неполного исполнения доходов стало непоступление запланированного объема дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, отмечает Счетная палата. Отклонение обусловлено в том числе изменением чистой прибыли хозяйственных обществ и принятыми решениями о выплате дивидендов. Кроме того, часть средств в соответствии с решениями собраний акционеров поступили в январе – феврале 2025 г., т. е. не были учтены в доходах за 2024 г., говорится в отчете.