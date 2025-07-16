Счетная палата отметила снижение дивидендов госкомпаний

В целом за прошлый год Росимущество не достигло плановых показателей по доходам – в федеральный бюджет перечислено 381,5 млрд руб. (95,1% от прогноза). Как и годом ранее, основной причиной неполного исполнения доходов стало непоступление запланированного объема дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, отмечает Счетная палата. Отклонение обусловлено в том числе изменением чистой прибыли хозяйственных обществ и принятыми решениями о выплате дивидендов. Кроме того, часть средств в соответствии с решениями собраний акционеров поступили в январе – феврале 2025 г., т. е. не были учтены в доходах за 2024 г., говорится в отчете.