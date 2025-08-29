Газета
Российские авиакомпании перевезли 62 млн пассажиров с начала 2025 года

Ведомости

Российские авиакомпании в январе – июле перевезли 62,1 млн пассажиров, что на 1,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Это следует из статистики Росавиации.

Топ-5 авиакомпаний по числу пассажиропотока:

На их долю пришлось 70,3% всех перевозок.

Пассажиропоток аэропортов составил 121,8 млн человек (-0,3%). Пассажирооборот за семь месяцев 2025 г. снизился менее чем на 1% и составил 160,7 млрд пассажиро-км. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,4 п.п., до 89,1%.

«Выраженную положительную динамику – плюс 7,4% – российские авиакомпании продемонстрировали на маршрутах в зарубежные страны за пределами СНГ: пассажиропоток на этих линиях составил 9,7 млн человек», – отмечается в сообщении. 

По международным линиям отечественные авиакомпании перевезли 15,2 млн человек (+1%). Внутрироссийский пассажиропоток снизился до 46,8 млн человек (-2,6%).

30 июня Росавиация сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе – мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек. За первые шесть месяцев 2025 г. авиакомпании перевезли почти 50 млн пассажиров, сообщали в июле в Минтрансе.

