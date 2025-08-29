Российские авиакомпании перевезли 62 млн пассажиров с начала 2025 года

30 июня Росавиация сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе – мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек. За первые шесть месяцев 2025 г. авиакомпании перевезли почти 50 млн пассажиров, сообщали в июле в Минтрансе.