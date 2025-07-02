Авиакомпании РФ перевезли почти 50 млн пассажиров за первое полугодие 2025 года
Пассажиропоток российских авиакомпаний за первые шесть месяцев 2025 г. составил почти 50 млн человек. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.
«За первую половину года уже перевезено почти 50 млн пассажиров», – отметил глава Минтранса, подводя промежуточные итоги развития отрасли (цитата по «Интерфаксу»).
30 июня Росавиация сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе – мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек. По данным регулятора, стабильные показатели наблюдаются и в майской динамике: в последний месяц весны перевезено 9,2 млн человек, снижение по сравнению с маем прошлого года составило лишь 0,9%.