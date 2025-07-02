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Путин начал совещание с членами правительства по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами кабмина по вопросу развития опорной сети аэропортов, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча проходит в формате видеоконференции.

С докладом по основной теме совещания выступит глава Минтранса Роман Старовойт. Опорная сеть аэропортов представляет собой все важнейшие авиагавани в стране, которые позволяют авиационным маршрутам функционировать.

Перед этим на встрече проходит обсуждение текущих вопросов, в том числе социальных мер поддержки для участников спецоперации с инвалидностью (в случае продолжения военной службы), а также предоставление высшего и среднего образования вдовам погибших бойцов.

2 июля Путин также провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Кремле. На встрече главы государств обсудили полный комплекс двусторонних отношений. До этого Жапаров был в Москве 9 мая на торжественном параде, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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