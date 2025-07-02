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Переговоры Путина и Жапарова стартовали в Кремле

Ведомости

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в первый день переговоров должна состояться беседа в узком составе и расширенная российско-киргизская встреча. Делегации обсудят комплекс двусторонних отношений в формате рабочего завтрака.

Предыдущий визит Жапарова в Москву состоялся 9 мая. Тогда президент Киргизии посетил парад на Красной площади в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

28 июня глава МИД РФ прибыл с визитом в Киргизию. Там прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с его участием. Кроме того, министр провел встречи с Жапаровым и с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Тогда страны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

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