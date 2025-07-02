Переговоры Путина и Жапарова стартовали в Кремле

28 июня глава МИД РФ прибыл с визитом в Киргизию. Там прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с его участием. Кроме того, министр провел встречи с Жапаровым и с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Тогда страны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.