Лавров прибыл в Киргизию для участия в СМИД ОДКБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом. Об этом пишет ТАСС.
Министр примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров также проведет встречи с президентом республики Садыром Жапаровым и с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ и Киргизия обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
27 мая главы минобороны РФ и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 гг. В ходе переговоров глава Минобороны РФ отметил, что Москве и Бишкеку необходимо должным образом отреагировать на снижение уровня безопасности в Центральноазиатском регионе.
В октябре 2024 г. Жапаров заявил, что ситуация, при которой западные страны призывают государства СНГ не сотрудничать с Россией, а сами продолжают это делать, неправильна.