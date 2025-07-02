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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым 2 июля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 2 июля проведет переговоры в Кремле со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Он уточнил, что в первый день переговоров состоится беседа в узком составе и расширенная российско-киргизская встреча по всему комплексу двусторонних отношений в формате рабочего завтрака.

Во второй половине дня Путин также планирует провести совещание с членами правительства. Профильным вопросом встречи обозначено создание сети аэропортов. Кроме того, традиционно пройдет обсуждение текущих вопросов в открытом режиме. Также в планах президента РФ отдельные, двусторонние встречи в закрытом формате.

1 июля в Кремле сообщили о планах Путина провести встречу с Жапаровым, который в этот день прибудет в Москву с рабочим визитом. На переговорах лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. В предыдущий раз Жапаров был в России 9 мая. Тогда он посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи с членами правительства участники переговоров обсудят развитие опорной сети аэропортов, говорилось в сообщении. Опорная сеть аэропортов представляет собой все важнейшие авиагавани в стране, которые позволяют авиационным маршрутам функционировать. Как отмечено в публикации, о ситуации в этой области Путину доложит глава Минтранса РФ Роман Старовойт.  

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