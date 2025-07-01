Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов 2 июля
Президент России Владимир Путин встретится с членами правительства 2 июля в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой для обсуждения станет развитие опорной сети аэропортов.
Опорная сеть аэропортов представляет собой все важнейшие авиагавани в стране, которые позволяют авиационным маршрутам функционировать. Как отмечено в публикации, о ситуации в этой области Путину доложит глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Члены кабмина также обсудят с главой государства текущие вопросы.
2 июля у президента запланирована встреча с главой Киргизии Садыром Жапаровым, который в этот день прибудет в Москву с рабочим визитом. На переговорах лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. В предыдущий раз Жапаров был в России 9 мая. Тогда он посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.