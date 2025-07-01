Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов 2 июля

2 июля у президента запланирована встреча с главой Киргизии Садыром Жапаровым, который в этот день прибудет в Москву с рабочим визитом. На переговорах лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. В предыдущий раз Жапаров был в России 9 мая. Тогда он посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.