Президент Киргизии посетит Россию 2 июля

В рамках поездки запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темами встречи станут политическое взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные и культурные связи.