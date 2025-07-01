Президент Киргизии посетит Россию 2 июля
Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с рабочим визитом 2 июля. Об этом сообщили в Кремле.
В рамках поездки запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темами встречи станут политическое взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные и культурные связи.
Жапаров уже приезжал в Москву 9 мая – он посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
27 мая стало известно, что главы Минобороны РФ и Киргизии подписали долгосрочную программу партнерства до 2030 г. Министры Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов обсудили перспективы военного взаимодействия, отметив необходимость реагировать на снижение уровня безопасности в Центральной Азии.