«Калашников» произвел первую партию АМ-17

Как объяснили в пресс-службе, оружие создано для самообороны, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. При стрельбе из малогабаритного автомата можно использовать все типы 5,45-мм боевых патронов, которые приняты на вооружение в ВС РФ.