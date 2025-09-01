«Калашников» произвел первую партию АМ-17
«Калашников» сконструировал первую партию автомата АМ-17 с учетом «обратной связи» военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, сообщили в концерне.
Как объяснили в пресс-службе, оружие создано для самообороны, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. При стрельбе из малогабаритного автомата можно использовать все типы 5,45-мм боевых патронов, которые приняты на вооружение в ВС РФ.
В концерне отметили, что до изготовления первой партии оружие с успехом прошло войсковые и государственные испытания. Сейчас завершены все опытно-конструкторские работы.
10 августа «Калашников» представил автоматы АК-15К, АК-15СК и ручной пулемет РПЛ-7 под патрон калибра 7,62х39 мм. Как пояснил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, автомат АК-15 – это модернизированная версия, созданная с использованием технологий автомата АК-12 образца 2023 г.