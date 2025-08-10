«Калашников» представил новые АК-15К и АК-15СК

29 июля концерн «Калашников» продлил действие исключительных прав на свой фирменный бренд более чем в 30 странах. Фирменный бренд представляет две буквы «К», обозначающие заглавные буквы названия предприятия. Он был представлен 10 лет назад и продлен на 10-летний срок.