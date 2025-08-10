«Калашников» представил новые АК-15К и АК-15СК
Концерн «Калашников» представил усовершенствованные автоматы АК-15К, АК-15СК и ручной пулемет РПЛ-7 под патрон калибра 7,62х39 мм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию вооружения.
Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что автомат АК-15 – это модернизированная версия, созданная с использованием технологий автомата АК-12 образца 2023 г. Он пояснил, что укороченная версия АК-15К и малогабаритная версия АК-15СК разработаны на базе АК-15 по аналогии с комплексом калибра 5,45.
«Они имеют ровно те же самые решения, что и в автоматах калибра 5,45, и просто дублируют для возможности вывода данной линейки в первую очередь на внешний рынок», – отметил Уржумцев.
29 июля концерн «Калашников» продлил действие исключительных прав на свой фирменный бренд более чем в 30 странах. Фирменный бренд представляет две буквы «К», обозначающие заглавные буквы названия предприятия. Он был представлен 10 лет назад и продлен на 10-летний срок.
В феврале «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 г. В концерне заявляли, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне».