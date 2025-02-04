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«Калашников» сообщил об отгрузке первой партии АК-12 в 2025 году

Ведомости

Концерн «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«АО “Концерн “Калашников” отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 г. по государственным контрактам на 2025 г. в адрес заказчика», – говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне». Оружейный дивизион, как заявили в концерне, в 2024 г. досрочно выполнил обязательства по десяткам номенклатур: «Для этого концерн расширил станочный парк и продолжил масштабную модернизацию производства и совершенствование технологических процессов».

В августе 2023 г. концерн объявил, что планирует увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. Уточнялось, что на производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине.

Тогда же «Калашников» представил на форуме «Армия-2023» автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. Автомат был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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