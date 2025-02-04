«Калашников» сообщил об отгрузке первой партии АК-12 в 2025 году
Концерн «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«АО “Концерн “Калашников” отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 г. по государственным контрактам на 2025 г. в адрес заказчика», – говорится в сообщении.
В концерне уточнили, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне». Оружейный дивизион, как заявили в концерне, в 2024 г. досрочно выполнил обязательства по десяткам номенклатур: «Для этого концерн расширил станочный парк и продолжил масштабную модернизацию производства и совершенствование технологических процессов».
В августе 2023 г. концерн объявил, что планирует увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. Уточнялось, что на производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине.
Тогда же «Калашников» представил на форуме «Армия-2023» автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. Автомат был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12.