«Калашников» сообщил об отгрузке первой партии АК-12 в 2025 году

В концерне уточнили, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне». Оружейный дивизион, как заявили в концерне, в 2024 г. досрочно выполнил обязательства по десяткам номенклатур: «Для этого концерн расширил станочный парк и продолжил масштабную модернизацию производства и совершенствование технологических процессов».