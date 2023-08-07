«Калашников» анонсировал увеличение производства автоматов АК-12
Концерн «Калашников» планирует увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. Об этом сообщили в компании.
В этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме». «План 2024 г. предусматривает дальнейший рост его производства», – говорится в сообщении.
На производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине, говорится в сообщении.
«Калашников» внедрил «важные» технологические процессы, которые позволяют увеличить объемы производства при ограниченном кадровом ресурсе.
Автомат АК-12 является основным стрелковым индивидуальным оружием Вооруженных сил РФ. Он имеет калибр 5,45 мм, длину ствола 415 мм и вес 3,7 кг.
В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%.