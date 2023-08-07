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«Калашников» анонсировал увеличение производства автоматов АК-12

Ведомости

Концерн «Калашников» планирует увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. Об этом сообщили в компании.

В этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме». «План 2024 г. предусматривает дальнейший рост его производства», – говорится в сообщении.

На производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине, говорится в сообщении.

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«Калашников» внедрил «важные» технологические процессы, которые позволяют увеличить объемы производства при ограниченном кадровом ресурсе.

Автомат АК-12 является основным стрелковым индивидуальным оружием Вооруженных сил РФ. Он имеет калибр 5,45 мм, длину ствола 415 мм и вес 3,7 кг.

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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