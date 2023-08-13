«Калашников» разработал автомат АК-19 под патрон натовского калибра
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2023» автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. Об этом сообщает ТАСС.
Российский концерн разработал автомат на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это стрелковое оружие – новейший экспортный образец автомата Калашникова, разработанный под патрон 5,56х45 мм, отмечает агентство. Автомат отличается от предыдущих моделей «продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы».
В августе стало известно о планах концерна «Калашников» увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. В компании сообщили, что в этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме». На производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине. Автомат АК-12 является основным стрелковым индивидуальным оружием Вооруженных сил РФ. Он имеет калибр 5,45 мм, длину ствола 415 мм и вес 3,7 кг.
В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%.