«Калашников» разработал автомат АК-19 под патрон натовского калибра

В августе стало известно о планах концерна «Калашников» увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. В компании сообщили, что в этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме». На производство автоматов АК-12 приходится более половины всего оружейного выпуска предприятия. Гособоронзаказ выполняется с учетом модернизации оружия, необходимость которой была выявлена в ходе спецоперации на Украине. Автомат АК-12 является основным стрелковым индивидуальным оружием Вооруженных сил РФ. Он имеет калибр 5,45 мм, длину ствола 415 мм и вес 3,7 кг.