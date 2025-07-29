Концерн «Калашников» продлил на 10 лет действие фирменного бренда в 30 странах

Как отмечал тогда директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в комментарии «Ведомостям», это самый большой экспортный контракт на российское стрелковое оружие за всю постсоветскую историю, а в денежном выражении – и за всю историю всех типов автомата Калашникова с момента его разработки в 1947 г.