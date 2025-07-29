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Концерн «Калашников» продлил на 10 лет действие фирменного бренда в 30 странах

Ведомости

Концерн «Калашников» пролонгировал действие исключительных прав на свой фирменный бренд более чем в 30 странах. Об этом сообщили в представительстве концерна.

Фирменный бренд представляет две буквы «К», обозначающие заглавные буквы названия предприятия. Он был представлен 10 лет назад и продлен на 10-летний срок.

Директор по правовому обеспечению АО «Концерн "Калашников"» Кирилл Зорин указал, что продлить действие прав на бренд «Калашников» удалось несмотря на систематическое введение санкций иностранными государствами с 2022 г.

В январе 2023 г. концерн объявил о начале производства автоматов Калашникова в Индии по контракту на $600 млн. Производство лицензионных автоматов было начато в Индии на мощностях совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited.

Как отмечал тогда директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в комментарии «Ведомостям», это самый большой экспортный контракт на российское стрелковое оружие за всю постсоветскую историю, а в денежном выражении – и за всю историю всех типов автомата Калашникова с момента его разработки в 1947 г.

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