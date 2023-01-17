В Индии начато производство автоматов Калашникова по контракту на $600 млн

Это самый большой экспортный контракт на российское стрелковое оружие за всю постсоветскую историю, а в денежном выражении – и за всю историю всех типов автомата Калашникова с момента его разработки в 1947 г., напоминает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Хотя многие другие контракты с Индией больше в денежном выражении, сделка по производству стрелкового оружия особенно престижна, так как автомат является визитной карточкой российской промышленности, говорит Пухов. Важно также, что этот важнейший контракт был доведен до логического конца в тяжелейшей обстановке западного давления на Россию и Индию, подчеркивает Пухов.