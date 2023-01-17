В Индии начато производство автоматов Калашникова по контракту на $600 млн

В Индии начато производство автоматов Калашникова по контракту на $600 млнКонтракт с «Рособоронэкспортом» по строительству завода подписан два года назад
Производство лицензионных автоматов Калашникова АК-203 начато в Индии на мощностях совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (50,5% акций принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% – у концерна «Калашников» и 7,5% – у «Рособоронэкспорта». — «Ведомости»), говорится в сообщении «Рособоронэкспорта» 17 января. Это сейчас единственное и крупное по мировым меркам предприятие за границей, где развернуто лицензионное производство российского стрелкового оружия.
В производственных планах предприятия предусмотрена 100%-ная локализация производства автоматов АК-203 в Индии. Контракт на сумму около $600 млн по строительству завода на предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, был подписан в декабре 2021 г., чему предшествовали трехлетние переговоры. Контракт предусматривает производство 600 000 автоматов.
«С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнет поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие. Модель сочетает в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики, это один из лучших образцов в мире», — цитируется в сообщении «Рособоронэкспорта» гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые, благодаря высокой адаптируемости, подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны», — отметил гендиректор компании Александр Михеев (цитата по «Рособоронэкспорту»). По его словам, предприятие полностью соответствует принципам Make in India по локализации производства, которые поддерживает индийское правительство.
Это самый большой экспортный контракт на российское стрелковое оружие за всю постсоветскую историю, а в денежном выражении – и за всю историю всех типов автомата Калашникова с момента его разработки в 1947 г., напоминает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Хотя многие другие контракты с Индией больше в денежном выражении, сделка по производству стрелкового оружия особенно престижна, так как автомат является визитной карточкой российской промышленности, говорит Пухов. Важно также, что этот важнейший контракт был доведен до логического конца в тяжелейшей обстановке западного давления на Россию и Индию, подчеркивает Пухов.