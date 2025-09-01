РЖД перевезли на 5,4% меньше грузов в августе
В период с января по август 2025 г. погрузки также уменьшились на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., достигнув 738,8 млн т. Как объяснили в РЖД, отрицательная динамика связана с «временными структурными изменениями, происходящими в экономике страны».
По итогам восьми месяцев 2025 г. сокращение погрузок затронуло строительные материалы (-15%), черные металлы (-17,3%), каменный уголь (-3,6%). Уменьшение объема зерновых грузов на 30,7% стало результатом низкого урожая в 2024 г. и квотированием экспорта зерна.
При этом рост экспорта зафиксирован на восточном направлении. Показатель вырос на 5,1% до 107,7 млн т за период с января по август, в том числе увеличилось количество неугольных грузов (+6,6%), например удобрений, черных металлов и железной руды.
4 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата РЖД и управлений дорог с июля пишут заявления о предоставлении двух отпускных дней за свой счет. Это было связано со снижением погрузок в компании. При этом решение не коснулось рабочих производственных профессий и затронуло только управленцев.