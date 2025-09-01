РЖД перевезли на 5,4% меньше грузов в августе

4 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата РЖД и управлений дорог с июля пишут заявления о предоставлении двух отпускных дней за свой счет. Это было связано со снижением погрузок в компании. При этом решение не коснулось рабочих производственных профессий и затронуло только управленцев.