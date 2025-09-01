Минтранс изучает предложения совладельца «Внуково» инвестировать в «Домодедово»
Минтранс России изучает предложения совладельца московского аэропорта «Внуково» Виталия Ванцева инвестировать в столичную воздушную гавань «Домодедово». Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Мы с коллегами изучаем их. Но окончательное решение будет принимать уже руководство», – подчеркнул Никитин (цитата по ТАСС).
Министр транспорта указал, что задачей Минтранса и Росавиации является обеспечение должного уровня качества полетов и безопасности. По его мнению, несмотря на то что «Домодедово» один из крупнейших российских аэропортов, он уступает «Шереметьево» и «Внуково» с точки зрения пассажирского оборота. Власти хотели бы, чтобы воздушная гавань работала в полном объеме.
30 июля Ванцев выразил готовность инвестировать в «Домодедово». Предприниматель назвал большой проблемой финансирование в нынешних макроэкономических условиях. При этом Ванцев считает возможным получить заем на покупку актива. Он выразил уверенность, что финансовые трудности аэропорта должен решать стратегический инвестор, а не государство, у которого иные задачи.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры и передал 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», контролируемого экс-бенефициаром «Домодедово» Дмитрием Каменщиком и владеющего активами воздушной гавани, в собственность государству.