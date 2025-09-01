Минтранс изучает предложения совладельца «Внуково» инвестировать в «Домодедово»

Министр транспорта указал, что задачей Минтранса и Росавиации является обеспечение должного уровня качества полетов и безопасности. По его мнению, несмотря на то что «Домодедово» один из крупнейших российских аэропортов, он уступает «Шереметьево» и «Внуково» с точки зрения пассажирского оборота. Власти хотели бы, чтобы воздушная гавань работала в полном объеме.