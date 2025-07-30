Совладелец «Внуково» Ванцев готов инвестировать в «Домодедово»
«У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово"», – сказал Ванцев.
Предприниматель назвал большой проблемой финансирование в текущих макроэкономических условиях. При этом он считает возможным получить заем на покупку актива. Ванцев также выразил уверенность, что финансовые трудности «Домодедово» должен решать стратегический инвестор, а не государство, у которого иные задачи.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры, решив передать 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», контролируемого бывшим бенефициаром аэропорта «Домодедово» Дмитрием Каменщиком и владеющего активами воздушной гавани, в собственность государству. Решение было принято в полном объеме и подлежало немедленному исполнению.
2 июля Каменщик направил ходатайство в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Московской области. 28 июля суд перенес рассмотрение жалоб Каменщика и экс-главы наблюдательного совета компании Валерия Когана на 1 сентября.