Совладелец «Внуково» Ванцев готов инвестировать в «Домодедово»

Предприниматель назвал большой проблемой финансирование в текущих макроэкономических условиях. При этом он считает возможным получить заем на покупку актива. Ванцев также выразил уверенность, что финансовые трудности «Домодедово» должен решать стратегический инвестор, а не государство, у которого иные задачи.