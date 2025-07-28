Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» государству отложили до сентября
Десятый арбитражный апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб бывшего бенефициара аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и бывшего главы наблюдательного совета компании Валерия Когана на 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Изначально рассмотрение жалоб было назначено на 28 июля, однако в дело поступила еще одна апелляционная жалоба – от компании Alamo II Limited. В связи с этим суд решил отложить слушания для их совместного рассмотрения.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры и принял решение передать 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», контролируемого Каменщиком и владеющего активами аэропорта «Домодедово», в собственность государству. Решение было принято в полном объеме и подлежало немедленному исполнению.
Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что единственным участником ООО «ДМЕ холдинг» теперь является Российская Федерация. Однако 2 июля стало известно, что Каменщик направил ходатайство в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Московской области.