Экс-бенефициар аэропорта «Домодедово» просит о приостановлении судебных актов
Бывший бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик направил ходатайство в 10-й арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение судебных актов, вынесенных арбитражным судом Московской области.
Ходатайство Каменщика 1 июля поступило в суд, но пока не рассмотрено.
17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», контролируемого Каменщиком и владеющего активами аэропорта с 2024 г. По словам одного из участников процесса, решение было принято в полном объеме и подлежит немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что единственным участником ООО «ДМЕ холдинг» теперь является Российская Федерация.
Согласно процессуальным нормам, апелляционный суд обязан в течение трех дней со дня поступления ходатайства принять решение о его удовлетворении или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта.
По данным «Ведомостей», иск к структурам, связанным с аэропортом, а также лично к Каменщику и Валерию Когану был зарегистрирован арбитражным судом Московской области в конце января. Претензии Генпрокуратуры касались фактического иностранного контроля над группой компаний аэропорта «Домодедово». Согласно материалам дела, в период с 2002 по 2016 г. владельцами компании «ДМЕ лимитед», управлявшей аэровокзальным комплексом, были граждане острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шон Фергюссон Кэйрнс (36,26%). В октябре 2016 г. 100% акций «ДМЕ лимитед» перешли к мальтийской компании «Аламо лимитед», конечным бенефициаром которой являлся Каменщик.
Согласно версии надзорного органа, Коган через Каменщика осуществлял фактический контроль над активами, что подтверждалось получением дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Для легализации контроля над стратегическим активом ответчики должны были получить разрешение правительственной комиссии, но этого сделано не было.
По мнению Генпрокуратуры, в 2024 г. Каменщик и Коган попытались создать видимость отсутствия иностранного влияния на стратегические предприятия. Ведомство пришло к выводу, что их действия являются частью агрессивной политики западных государств, направленной на нанесение экономического ущерба России.