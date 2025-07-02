Экс-бенефициар аэропорта «Домодедово» просит о приостановлении судебных актов

По данным «Ведомостей», иск к структурам, связанным с аэропортом, а также лично к Каменщику и Валерию Когану был зарегистрирован арбитражным судом Московской области в конце января. Претензии Генпрокуратуры касались фактического иностранного контроля над группой компаний аэропорта «Домодедово». Согласно материалам дела, в период с 2002 по 2016 г. владельцами компании «ДМЕ лимитед», управлявшей аэровокзальным комплексом, были граждане острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шон Фергюссон Кэйрнс (36,26%). В октябре 2016 г. 100% акций «ДМЕ лимитед» перешли к мальтийской компании «Аламо лимитед», конечным бенефициаром которой являлся Каменщик.