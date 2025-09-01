Акционеры Ozon одобрили редомициляцию компании в Россию
Ozon Holdings PLC 1 сентября на внеочередном общем собрании акционеров утвердила переход компании в российскую юрисдикцию. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель маркетплейса.
Акционеры одобрили новую организационно-правовую форму компании в России, определили размер уставного капитала в рублях, утвердили устав, который будет действовать после завершения редомициляции, а также предоставили совету директоров полномочия для осуществления необходимых действий, связанных с переносом.
Процедура регистрации юридического лица в Российской Федерации начнется в ближайшие дни.