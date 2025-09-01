«Аэрофлот» разрешит опоздавшим пассажирам использовать обратные билеты
Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила перевозок: пассажиры, не успевшие на регистрацию или посадку, смогут сохранить право на оставшиеся сегменты маршрута. Об этом сообщили в компании со ссылкой на приказ Минтранса от 31 октября 2024 г. № 386.
Чтобы воспользоваться обратным билетом, необходимо обратиться в офис продаж «Аэрофлота» в аэропорту не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее чем через 120 минут после отправления пропущенного рейса. При этом до следующего сегмента должно оставаться не менее 24 часов.
Например, пассажир с билетом Москва – Самара – Москва, пропустивший вылет из «Шереметьево», сможет оплатить сервисный сбор и все же воспользоваться обратным рейсом из Самары. До этого при опоздании на первый сегмент все остальные билеты аннулировались.
29 августа компания сообщила, что скорректированная прибыль «Аэрофлота» за первое полугодие снизилась в шесть раз – до 4,3 млрд руб. При этом выручка выросла на 10% и составила 414,8 млрд руб., из которых 390,6 млрд руб. пришлось на пассажирские перевозки.