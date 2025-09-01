«Аэрофлот» разрешит опоздавшим пассажирам использовать обратные билеты

Чтобы воспользоваться обратным билетом, необходимо обратиться в офис продаж «Аэрофлота» в аэропорту не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее чем через 120 минут после отправления пропущенного рейса. При этом до следующего сегмента должно оставаться не менее 24 часов.