Миллер: цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для Европы
Цена поставок по газопроводу «Сила Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.
Саму цену он раскрывать не стал, заявив, что коммерческие вопросы будут рассмотрены отдельно.
Миллер также добавил, что договоренность о поставках газа по «Силе Сибири – 2» рассчитана на 30 лет.
Как пояснил журналистам Миллер, газопровод станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире» и именно поэтому его реализация не могла предполагать быстрого принятия решений.