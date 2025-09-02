Миллер: цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для Европы

2 сентября председатель правления «Газпрома» сообщил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год.