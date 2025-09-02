Топ-менеджера швейцарской Nestle уволили из-за служебного романа

Навратил начал работать в Nestlé в 2001 г. в должности внутреннего аудитора. После работы на различных коммерческих должностях в Центральной Америке в 2009 г. его назначили региональным менеджером Nestlé в Гондурасе. В 2013 г. Навратил возглавил подразделение по производству кофе и напитков в Мексике, а в 2020 г. перешел в стратегическое подразделение Nestlé по производству кофе. В состав исполнительного совета Nestlé Навратил был включен 1 января 2025 г.