Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Топ-менеджера швейцарской Nestle уволили из-за служебного романа

Ведомости

Гендиректор Лоран Фрейше швейцарской Nestlé был уволен в связи с романтическими отношениями на работе. На его место был назначен Филипп Навратил, говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что было проведено расследование «тайных романтических отношений [Фрекса] с непосредственным подчиненным, которые нарушали кодекс делового поведения Nestlé». Председатель совета директоров компании Пол Булке назвал решение необходимым.

«Ценности и принципы управления Nestlé являются прочной основой нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestlé», – подчеркнул он.

По словам Булке, Навратил известен своими «впечатляющими достижениями в сложных условиях». Председатель совета директоров компании назвал нового гендиректора динамичным, вдохновляющим команду и руководствующимся принципами сотрудничества и инклюзивности.

Навратил начал работать в Nestlé в 2001 г. в должности внутреннего аудитора. После работы на различных коммерческих должностях в Центральной Америке в 2009 г. его назначили региональным менеджером Nestlé в Гондурасе. В 2013 г. Навратил возглавил подразделение по производству кофе и напитков в Мексике, а в 2020 г. перешел в стратегическое подразделение Nestlé по производству кофе. В состав исполнительного совета Nestlé Навратил был включен 1 января 2025 г.

Акции компании подешевели на 1,9% в ходе предрыночной активности в Цюрихе после внезапного увольнения Фрейше по итогам заседания совета директоров, на котором обсуждались результаты расследования, пишет Reuters. Фрейше, проработавший в Nestle 39 лет, не получит выходного пособия после увольнения, сообщили в компании агентству.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных