Топ-менеджера швейцарской Nestle уволили из-за служебного романа
Гендиректор Лоран Фрейше швейцарской Nestlé был уволен в связи с романтическими отношениями на работе. На его место был назначен Филипп Навратил, говорится в сообщении на сайте компании.
Уточняется, что было проведено расследование «тайных романтических отношений [Фрекса] с непосредственным подчиненным, которые нарушали кодекс делового поведения Nestlé». Председатель совета директоров компании Пол Булке назвал решение необходимым.
«Ценности и принципы управления Nestlé являются прочной основой нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestlé», – подчеркнул он.
По словам Булке, Навратил известен своими «впечатляющими достижениями в сложных условиях». Председатель совета директоров компании назвал нового гендиректора динамичным, вдохновляющим команду и руководствующимся принципами сотрудничества и инклюзивности.
Навратил начал работать в Nestlé в 2001 г. в должности внутреннего аудитора. После работы на различных коммерческих должностях в Центральной Америке в 2009 г. его назначили региональным менеджером Nestlé в Гондурасе. В 2013 г. Навратил возглавил подразделение по производству кофе и напитков в Мексике, а в 2020 г. перешел в стратегическое подразделение Nestlé по производству кофе. В состав исполнительного совета Nestlé Навратил был включен 1 января 2025 г.
Акции компании подешевели на 1,9% в ходе предрыночной активности в Цюрихе после внезапного увольнения Фрейше по итогам заседания совета директоров, на котором обсуждались результаты расследования, пишет Reuters. Фрейше, проработавший в Nestle 39 лет, не получит выходного пособия после увольнения, сообщили в компании агентству.